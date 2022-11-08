Захарова: Россия готова к переговорам с Украиной

Россия готова приступить к переговорам с Украиной с учетом тех реалий, которые сложились на настоящий момент. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия открыта к переговорам с Украиной с учетом сложившихся реалий», - отметила она, указав, что Россия никогда ранее не отказывалась от диалога, передают российские СМИ.

Накануне замглавы МИД Андрей Руденко также заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Украинские власти, напомнил он, сделали свой выбор, закрепив законодательно невозможность переговоров с Россией. Он добавил, что российская сторона не обсуждала с США возможность диалога с Украиной.