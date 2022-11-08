Москва в «тесной координации» с Баку и Ереваном для подготовки мирного договора

Россия продолжит оказывать необходимое содействие Азербайджану и Армении для достижения мира, обеспечения стабильности и процветания на Южном Кавказе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам, ее цитируют российские СМИ.

По словам Захаровой, «осуществляется тесная координация с азербайджанскими и армянскими партнерами по вопросу подготовки мирного договора».

Захарова добавила, что «при активном участии нашей страны предпринимаются последовательные действия по укреплению доверия между народами этих двух стран в части развития диалога между представителями общественности, экспертных кругов, парламентариями».