Москва в «тесной координации» с Баку и Ереваном для подготовки мирного договора
Россия продолжит оказывать необходимое содействие Азербайджану и Армении для достижения мира, обеспечения стабильности и процветания на Южном Кавказе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам, ее цитируют российские СМИ.
По словам Захаровой, «осуществляется тесная координация с азербайджанскими и армянскими партнерами по вопросу подготовки мирного договора».
Захарова добавила, что «при активном участии нашей страны предпринимаются последовательные действия по укреплению доверия между народами этих двух стран в части развития диалога между представителями общественности, экспертных кругов, парламентариями».