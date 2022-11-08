«Дайте снарядов и обмундирования», - просит Кремль у Северной Кореи

Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:46

Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КДНР, но сотрудничество между странами должно вестись с учетом резолюций Совета безопасности ООН. Об этом сообщило российское посольство в Пхеньяне. Разумеется, речь в первую очередь, идет об импорте военной формы и ботинок для российских военнослужащих. На девятом месяце «гениально спланированной спецоперации» Кремль столкнулся с дефицитом даже по этой позиции – людей понабрали, а одевать их не во что. Военная форма в условиях боевых действий имеет свойство быстро выходить из строя, а налаженного ее производства в России нет, создать не удосужились.

По сообщениям хорошо информированных источников, сегодня по меньшей мере три фабрики в Пхеньяне и ряд предприятий в других частях страны заняты в производстве зимнего обмундирования, нижнего белья и обуви для российских солдат, которые воюют в Украине. Сырье – давальческое, то есть его поставляют из России. Тут ведь вот что интересно. В 2017 году Россия проголосовала за ужесточение резолюции Совета безопасности ООН в отношении санкций, вводимых против Северной Кореи, в частности, запрещавшей экспорт текстильных изделий. Как оказалось теперь, Кремль тогда плевал в колодец. И приходится сейчас нарушать эту резолюцию, прикрываясь разговорами о «грязной бомбе Украины» и «боевых комарах НАТО». Словом, неся всяческий бред, лишь бы не поймали на горячем. Гениальное планирование Кремлем своих внешнеполитических авантюр внезапно обернулось золотым дождем для государств-изгоев. Огромные суммы в евро и долларах получили иранцы на развитие своих программ, связанных с дронами и ракетами. Такие же суммы теперь получает и Северная Корея в качестве инвестиций в легкую промышленность и в производство артиллерийских снарядов для советской 152-мм гаубицы Д-1, разработки 1943 года. Той самой, о массовом применении в Украине которой сообщают сейчас с гордостью российские «военные корреспонденты».

А чему удивляться? Отрезанная от международных контактов Москва внезапно оказалась обладательницей огромного количества валюты, которое ей попросту некуда девать – внутренний валютный рынок подорван, граждане от него отрезаны, и теперь той валюты у Кремля как у дурака фантиков. Трать – не хочу. Вот и тратит. На развитие государств-изгоев. Поскольку в собственную страну вкладывать не хочет и не умеет. Вместо создания рабочих мест в России – лучше создаст дополнительные рабочие места в Северной Корее. Ведь в районе Раджин города Расон, который граничит с РФ, есть много швейных фабрик – почему бы не обеспечить их заказом на пошив обмундирования. Они же в ближайшем будущем начнут производить армейские ботинки.