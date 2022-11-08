Победа «Карабаха» в Товузе ВИДЕО
Сегодня состоялся отложенный матч 3-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Товузе местный «Туран-Товуз» принимал «Карабах». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона страны.
С 39 очками «Карабах» теперь на 5 очков опережает занимающий 2-е место «Сабах». У агдамцев 13 побед в 13-ти матчах.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 39 очков (13 матчей)
2. «Сабах» - 34 (13)
3. «Нефтчи» - 26 (13)
4. «Габала» - 20 (13)
5. «Зиря» - 19 (13)
6. «Туран-Товуз» - 15 (13)
7. «Сабаил» - 10 (13)
8. «Кяпяз» - 8 (13)
9. «Шамахы» - 7 (13)
10. «Сумгаит» - 5 (13).