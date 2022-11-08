Победа «Карабаха» в Товузе ВИДЕО

Отдел спорта

Сегодня состоялся отложенный матч 3-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В Товузе местный «Туран-Товуз» принимал «Карабах». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона страны.

С 39 очками «Карабах» теперь на 5 очков опережает занимающий 2-е место «Сабах». У агдамцев 13 побед в 13-ти матчах.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 39 очков (13 матчей)

2. «Сабах» - 34 (13)

3. «Нефтчи» - 26 (13)

4. «Габала» - 20 (13)

5. «Зиря» -  19 (13)

6. «Туран-Товуз» - 15 (13)

7. «Сабаил» - 10 (13)

8. «Кяпяз» - 8 (13)

9. «Шамахы» - 7 (13)

10. «Сумгаит» - 5 (13).