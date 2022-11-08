Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и приказал приступить к «отводу войск» из Херсона.

«Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра», - заявил в ходе доклада Суровикин.

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. …Приступайте к отводу войск и примите все меры для безопасной переброску техники, вооружения и личного состава за реку Днепр», — заявил Шойгу.

По словам Суровикина, российская армия успешно противостоит атакам на Херсонском направлении. Украинская армия потеряла более 9,5 тысяч военных. Но до 20% украинских ракет попадают по объектам региона, заявил Суровикин. Он отметил, что более 115 тысяч жителей эвакуированы из Херсона и соседних районов.

Суровикин заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки. Генерал предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перекинуть на наступление в друних направлениях.

О том, что ВСУ вскоре отобьет Херсон, военные эксперты сообщали с конца октября. В пользу таких прогнозов говорила также спешная эвакуация «администрации» города. Сергей Суровикин объявил, что вскоре по Херсону будут приняты «непростые решения». 7 ноября пророссийская администрация Херсонской области объявила, что эвакуация населения с западного берега Днепра в Херсонской области и областного центра завершена.

8 ноября замглавы «администрации» Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что на Снигиревском участке фронта идут тяжелые бои, украинским войскам удалось закрепиться в этом районе после переброски резервов из Висунска и Березнеговатого на севере от Снигиревки.

Около 14:00 по московскому времени российские военкоры и блогеры начали анонсировать некие официальные «непростые заявления». В пророссийском Telegram-канале MilitaryMaps появилась информация, что ВСУ зашли в Калининское — поселок на севере Херсонской области. Отступая, российские войска подорвали четыре моста в Харьковской области: в Дарьевке, Снигиревке, Новокаирах и Тягинский ж/д мост.

Россия захватила Херсон в начале марта, в первые дни после вторжения на украинскую территорию. Этот город стал единственным областным центром, захваченным российской армией с начала войны.

Летом, получив дальнобойные артиллерийские системы, Украина начала обстреливать мосты в Херсонской области. Это затруднило снабжение группировки войск РФ на правобережье Днепра в Херсонской области, где находится сам Херсон.

30 сентября Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий, в том числе Херсонской области и областного центра Херсон. Регион был аннексирован после «референдума», который проводился с 23 по 27 сентября.