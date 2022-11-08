Россия сдает Херсон видео; новость дополнена
Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что российские войска должны «занять оборону» по левому берегу Днепра.
«Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра», - заявил в ходе доклада Суровикин.
Шойгу согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр и приказал приступить к «отводу войск» из Херсона.
«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. …Приступайте к отводу войск и примите все меры для безопасной переброску техники, вооружения и личного состава за реку Днепр», — заявил Шойгу.
По словам Суровикина, российская армия успешно противостоит атакам на Херсонском направлении. Украинская армия потеряла более 9,5 тысяч военных. Но до 20% украинских ракет попадают по объектам региона, заявил Суровикин. Он отметил, что более 115 тысяч жителей эвакуированы из Херсона и соседних районов.
Суровикин заявил, что в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки. Генерал предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перекинуть на наступление в друних направлениях.
О том, что ВСУ вскоре отобьет Херсон, военные эксперты сообщали с конца октября. В пользу таких прогнозов говорила также спешная эвакуация «администрации» города. Сергей Суровикин объявил, что вскоре по Херсону будут приняты «непростые решения». 7 ноября пророссийская администрация Херсонской области объявила, что эвакуация населения с западного берега Днепра в Херсонской области и областного центра завершена.
8 ноября замглавы «администрации» Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что на Снигиревском участке фронта идут тяжелые бои, украинским войскам удалось закрепиться в этом районе после переброски резервов из Висунска и Березнеговатого на севере от Снигиревки.
Около 14:00 по московскому времени российские военкоры и блогеры начали анонсировать некие официальные «непростые заявления». В пророссийском Telegram-канале MilitaryMaps появилась информация, что ВСУ зашли в Калининское — поселок на севере Херсонской области. Отступая, российские войска подорвали четыре моста в Харьковской области: в Дарьевке, Снигиревке, Новокаирах и Тягинский ж/д мост.
Россия захватила Херсон в начале марта, в первые дни после вторжения на украинскую территорию. Этот город стал единственным областным центром, захваченным российской армией с начала войны.
Летом, получив дальнобойные артиллерийские системы, Украина начала обстреливать мосты в Херсонской области. Это затруднило снабжение группировки войск РФ на правобережье Днепра в Херсонской области, где находится сам Херсон.
30 сентября Владимир Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий, в том числе Херсонской области и областного центра Херсон. Регион был аннексирован после «референдума», который проводился с 23 по 27 сентября.