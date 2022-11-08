В Москве прокомментировали встречу Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне

Баку и Ереван не отказались от сочинских договоренностей. Так сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, сообщают российские СМИ.

"Насколько мы видели комментарии, которые давали обе страны, продолжается обмен мнениями по теме подготовки мирного договора. Дискуссия велась в том числе с учетом результатов сочинского саммита. Я не видела, чтобы стороны отказались от ссылок на достигнутые договоренности", – пояснила Захарова.

Она также подчеркнула, что в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ проделана большая работа на треке разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. "Деятельность двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы имеет критическое значение с точки зрения стабилизации обстановки на границе между Азербайджаном и Арменией", – добавила Захарова.