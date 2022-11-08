Зеленский снова собрал военное руководство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором была обсуждена ситуация на фронте и другие вопросы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В частности, были обсуждены вопросы по ситуации на передовой, скоординированы действия сил обороны по освобождению украинских территорий, рассмотрено состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами и др.