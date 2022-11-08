Киев: уход россиян из Херсона не повод для начала переговоров
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что освобождение украинцами Херсона или другого важного города не будет отправной точкой для начала переговоров с Москвой.
По его мнению, Россия не предлагает реального мирного переговорного процесса, поскольку хочет закрепиться на захваченных после 24 февраля территориях и оставить за собой Запорожскую АЭС, Северо-Крымский канал и левый берег Херсонской области, а перемирие, по его словам, Москва намерена использовать для пополнения военных ресурсов, чтобы в дальнейшем попытаться начать новое наступление, передает BBC.
"…Херсон не является той точкой, после которой переговорный процесс будет действительно возможным. Это нонсенс – говорить о серьезном переговорном процессе после освобождения Херсона, после освобождения Луганска и тому подобное. Нет. Президент Зеленский четко обозначает: покинули территорию Украины – после этого, конечно, возможен переговорный процесс", – заявил Подоляк в интервью российскому телеканалу "Настоящее время".
Отметим, что ранее в среду, 9 ноября, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной с учетом сложившейся ситуации: "Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".