Россия и Индия не могут договориться об оплате нефти

Индия — ключевой покупатель российской нефти в Азии, рекордно нарастивший импорт после начала войны в Украине, — продолжает платить за баррели в долларах после полугода переговоров об оплате в рупиях или рублях. Как сообщает Economic Times со ссылкой на индийских чиновников и представителей нефтяной отрасли, в Нью-Дели отвергли все идеи России об альтернативных валютах.

Летом российские чиновники настаивали на том, чтобы индийские НПЗ оплачивали нефть «в рублях» — по аналогии с поставками газа для европейских стран. Получив отказ, Москва выдвинула альтернативы: евро или дирхам ОАЭ. Но и эти валюты не устроили индийских покупателей, которые забирают около четверти морского экспорта российской нефти.

Индийское предложение — оплата в рупиях — не устраивает уже российскую сторону, говорят источники Economic Times. Причина — в торговом дисбалансе двух стран: российский экспорт в Индию существенно превышает объем товаров, которые поставляют в РФ индийские компании.

В первой половине октября Индия закупала ежедневно около 900 тысяч баррелей российской нефти — в 30 раз больше, чем в январе. Лишь половина этих поставок проходит в открытом режиме: оставшуюся часть везут танкеры, скрывающие пункт назначения при выходе из российских портов, следует из данных Bloomberg.