Итоги лиги «Зяфяр», посвященной Дню Победы

«Gaming League Azerbaijan» и Федерация киберспорта Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта завершили Лигу Победы по Valorant, проводимую в рамках Victory Road.

Победитель лиги «Зяфяр», в которой участвовало восемь команд, определился после 14 туров. Титул завоевала команда Fireland, отличившаяся беспроигрышной серией. Последний чемпион Eternal7 занял второе место с разницей в две победы. Команда «Begrip» заняла третье место.

Стоит отметить, что в лиге также осуществлялись трансферы между командами. Основная цель проведения турнира - поддержать развитие киберспорта и помочь становлению новых игроков.