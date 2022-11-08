Экс-посол США Макфол: «Посмотрите это видео Шойгу, так звучит поражение»
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол прокомментировал показанный по российскому телевидению диалог министра обороны Сергея Шойгу и генерала Сергея Суровикина об отходе россиян на левый берег Днепра.
На своей твиттер-странице Макфол, в частности, написал: «Так звучит поражение. Даже если вы не говорите по-русски, посмотрите это видео Шойгу, чтобы прочувствовать атмосферу».
This is what defeat sounds like. Even if you dont speak Russian, watch this Shoigu video to get a feel for the vibe. https://t.co/dF2xQj7MDo— Michael McFaul (@McFaul) November 9, 2022