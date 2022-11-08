Кадыров благодарит сдавшего Херсон Суровикина

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил командующего группировкой российских войск в Украине, генерала Сергея Суровикина за то, что тот бережет военных в связи с «отводом войск» из Херсона.

По словам главы Чечни, «генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат».

«Херсон — очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос», — написал Кадыров.

Он призвал не говорить о «сдаче» Херсона. «Сдают вместе с бойцами», — считает Кадыров.

Кадыров также отдельно отметил, что солидарен с мнением предпринимателя Евгения Пригожина. Тот ранее заявил, что уход ВС РФ из Херсона «это не победный шаг, но важно не агонировать, а сделать выводы». По его мнению, Суровикин «поступил как мужчина, не боящийся ответственности», а вывод войск с минимальными потерями — это величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину. «Оно не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца», — заявил он.