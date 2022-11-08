В НАТО отреагировали на «вывод» российских войск из Херсона

НАТО известно о заявлениях российского командования об отводе войск из Херсона, однако ожидает информации о развитии событий на земле, заявил генеральный секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Мы слышали заявления, но мы, конечно, будем ждать, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на земле», - сказал он.

Столтенберг напомнил, что россияне сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской области, сейчас украинские защитники шаг за шагом выбивают их из Херсонской области.

Ранее в среду командование РФ заявило о выоде войск из Херсона на левый берег Днепра. При этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.