В гостях у журналиста Эйнуллы Фатуллаева – глава военной администрации города Кривой Рог, экс-вице-премьер Украины, известный политик Александр Вилкул. Самое парадоксальное: в прошлом А.Вилкул, как и его отец Юрий Вилкул – видные представители партии Регионов, позиционировали себя в качестве политиков, выступающих за тесные отношения с Россией.

После начала войны Александр Вилкул возглавил оборону города и оказал ожесточенное сопротивление российской армии. Как же сам Вилкул объясняет эту метаморфозу и трансформацию? Более того, в интервью Вилкул выразил убежденность, что Россия применит в Украине тактическое ядерное оружие... Что же произойдет после этого? И почему глава военной администрации заявляет, что непременно уйдет из политики?