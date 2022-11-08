В Украине не верят заявлениям России о Херсоне

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных – Украина не видит признаков отступления России без боя, несмотря на заявление Минобороны РФ.

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть российской группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не на срежиссированные телевизионные заявления".

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич считает, что стоит доверять официальным источникам, несмотря на заявления российского руководства, а также призвал не разглашать информацию о действиях Сил обороны Украины и соблюдать режим информационной тишины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также призвал не доверять заявлениям россиян об отступлении из Херсона: "Если россияне что-то говорят, то сделают наоборот".

Ранее 9 ноября новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что РФ перебрасывает войска на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.