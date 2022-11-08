Этого губернатора опасается Трамп

Трамп, который живет во Флориде, заявил, что проголосовал за Десантиса на выборах губернатора. При этом экс-президент пренебрежительно высказывался о возможных притязаниях Десантиса на Белый дом.

BBC пишет, что, возможно, Десантис уже в следующем году может выставить свою кандидатуру на республиканских праймериз. Это вызывает беспокойство у другого потенциального кандидата - Дональда Трампа, уже начавшего угрожать переизбранному губернатору якобы имеющимся у него компроматом.

Действующий губернатор Флориды республиканец Рон Десантис одержал победу на выборах и будет занимать еще четыре года свой пост. Своего ближайшего конкурента он обошел с рекордным перевесом - на 1,5 млн голосов, или на 20 процентных пунктов.

Рон Десантис - новое лицо на американской политической сцене. В Палату представителей он впервые избрался еще 10 лет назад, в возрасте 34 лет, однако на федеральном уровне оставался практически неизвестен до своей первой победы на губернаторских выборах в 2019 году.

Политические взгляды Десантиса отличаются консерватизмом: он последовательно занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов.

Но, похоже, его электорату такая позиция импонирует: судя по результатам опросов, за три года руководства штатом губернатор Флориды нарастил популярность у избирателей из всех демографических категорий, отмечает издание.

Когда в 2018 году Десантис решил выставить свою кандидатуру на губернаторских выборах, он получил полную и безоговорочную поддержку президента Дональда Трампа.

Через год после принятия Десантисом губернаторской присяги в мире разразилась коронавирусная пандемия. Именно на ней, по мнению большинства аналитиков, Десантис и заработал свои основные политические очки. Уже к середине марта 2020 года, раньше многих других штатов, во Флориде был введен строжайший карантин, и открыты сотни центров тестирования на вирус. А к началу учебного года, несмотря на растущее число заболевших и настойчивые рекомендации Вашингтона повременить, Десантис распорядился открыть школы. Избирателям Флориды это пришлось по нраву, укрепив репутацию губернатора как независимого политика, не боящегося перечить федеральным властям.

Аналитики отмечают, что своим восхождением по политическому Олимпу Десантис обязан именно бесконечным боданиям с прессой по поводу своих наиболее консервативных взглядов и неоднозначных политических шагов.