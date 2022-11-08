Франция завершает «борьбу с джихадистами» в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция завершает свою миссию по борьбе с джихадистами в Африке. Макрон сообщил, что с африканскими партнерами будет разработана новая стратегия.

«Я решил, в координации с нашими партнерами, официально объявить сегодня об окончании операции «Бархан»,— сказал президент, выступая перед высшими генералами и дипломатами на борту вертолетоносца средиземноморской военно-морской базы в Тулоне, его цитирует Agence France-Presse.

Этот шаг стал «следствием того, что мы пережили» в последние месяцы, и новая стратегия будет разработана в течение следующего полугодия, добавил Макрон.

Франция вывела войска из Мали в этом году на фоне напряженных отношений с военными правителями страны. Около 3 тыс. французских солдат остаются в Буркина-Фасо, Чаде и Нигере. Ближайших планов по сокращению численности нет, сообщает AFP.

Операция «Бархан» — операция французских ВС в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере (страны группы G5 Сахель) против исламистских террористических группировок в этих странах.