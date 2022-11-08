Главный разведчик Ирана предупреждает Саудовскую Аравию

Глава разведки Ирана Эсмаил Хатиб предупредил Саудовскую Аравию, что нет гарантии постоянного терпения Тегерана. Об этом сообщило агентство Fars.

"США, Великобритания, израильский режим и Саудовская Аравия сыграли открытую роль в недавних беспорядках в нескольких иранских городах", — объяснил Хатиб.

Он добавил, что "в недавних событиях рука сионистского режима была более очевидной в реализации; рука Великобритании в пропаганде и рука саудовского режима в финансировании".