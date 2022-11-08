Отмечается, что снаряд может нести более 10 боеголовок со скоростью 16 тыс. миль/ч.

Президент России Владимир Путин готовится к тому, чтобы испытать ядерную ракету «Сатана-2», сообщает издание Daily Express.

«После первого испытания Путин сказал, что ракета «заставит задуматься» врагов России. Дмитрий Рогозин в мае сообщил, что почти 50 ракет «Сатана-2» находятся в массовом производстве и скоро будут готовы», – говорится в тексте публикации издания.

«Это поистине уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших Вооруженных Сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и даст пищу для размышлений тем, кто в пылу бешеной агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. У этого нет аналогов в мире и не будет еще долго», – цитирует агентство Путина.

Кроме того, автор статьи напомнил, что ранее российский телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призывал нанести удар по Великобритании, говоря о ракете «Сармат».