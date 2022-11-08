Китай готовится к войне?

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать боеспособность армии на случай войны. Такое заявление председатель КНР сделал во время инспекции Объединенного центра оперативного командования Центрального военного совета, который является штабом командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает китайское государственное телевидение CCTV.

По его словам, в новый период на фоне усиления нестабильности в сфере безопасности перед китайской армией стоит сложная и тяжелая задача.

«Вооруженные силы страны должны быть готовы к боевым действиям различного уровня и осуществлять свою деятельность в русле цели подготовки к войне и достижения способности побеждать. Китайская армия должна со всей решительностью защищать национальный суверенитет, интересы безопасности и развития, а также выполнять поставленные перед ней партией и народом задачи», - сказал Си Цзиньпин.

Цель китайской армии до 2027 г., когда будет отмечаться столетие со дня ее основания, – стать одной из сильнейших армий мира, снабженной оружием высшего класса, подчеркнул Си Цзиньпин.