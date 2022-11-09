У Украины есть свой план освобождения территорий

В Украине есть свой план освобождения территорий, именно по нему будут действовать и дальше. План утвержден верховным главнокомандующим. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого приводят украинские СМИ.

"Мы же не можем комментировать заявления Шойгу, потому что они немного странные. Давайте расставим точки над "и". Первое – у нас есть свой план, утвержденный верховным главнокомандующим, у нас есть свой сценарий освобождения территорий. Сегодня были созданы администрации на левом берегу Херсонской области. Это значит, что мы будем действовать по своему плану и дальше", - сказал Подоляк.

По его словам, вторая составляющая – россиянам было тяжело оборонять Херсон, потому что туда сложно было доставлять боеприпасы и прочее, но в последние недели они туда довозили мобилизованных, они миновали город, создавали огневые точки, готовили город к жесткой войне.

"Третья составляющая – для них принципиально создать фортификационные сооружения на левом берегу Днепра, оттуда удержать Херсон, а скорее всего им не удастся его удержать, но если они не могут его удержать, то они будут его максимально разрушать с левого берега. То есть они все равно будут жестко пытаться удержаться в Херсонской области", - добавил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента считает, что все заявления россиян – это больше информационно-пропагандистская кампания, рассчитанная на внутренний рынок РФ.