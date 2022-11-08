«Сдача Херсона – крупнейшее поражение России после развала СССР»

В среду, 9 ноября, стало известно, что российская армия оставляет Херсон. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заявили об отводе российских войск на левый берег Днепра.

Российский политолог Сергей Марков в своем микроблоге выразил свою «поддержку президенту РФ Владимиру Путину», при этом назвал отвод российских войск из Херсона «крупнейшим геополитическим поражением России с момента распада СССР».



«Сдача Херсона – это крупнейшее геополитическое поражение России с момента распада СССР. Политические последствия этого огромного поражения будут реально большими. Главная причина этого поражения – отказ от реальной в... и катастрофическое запаздывание в принятии необходимых решений», - заявил Марков.