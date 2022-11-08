Можно сбивать дроны: Британия передала Украине около тысячи зенитных ракет

Великобритания увеличит объемы помощи украинской армии этой зимой, заявил Reuters министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В среду, 9 ноября, Уоллес вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом посетили военный лагерь Лидд в графстве Кент, где проходит подготовка украинских военных в рамках программы "Интерфлекс".

Великобритания также сообщила о поставке в Украину 12 тысяч комплектов для ночевки солдат в полевых условиях холодной зимой.

По словам Уоллеса, Британия в ближайшее время завершит передачу Украине примерно тысячи зенитных ракет. Какие именно ракеты переданы, британское Минобороны не уточняет, сообщая лишь, что ими можно сбивать дроны и крылатые ракеты, и это поможет Украине в деле защиты гражданской инфраструктуры.