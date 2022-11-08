«Подарков нам не делают: Зеленский об отступлении россиян из Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что РФ не собирается сдавать позиции без боя.

«Сейчас в Донецкой области наибольшее противостояние… Стоим, ничего не сдаем… Юг – понемногу двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом. В информационном пространстве сегодня очень много радости – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. Будь то на юге, будь то на востоке, будь то где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно. Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает... Нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает «жестов доброй воли». Мы все это отвоевываем», - цитируют украинские СМИ президента.

Зеленский подчеркнул, что каждый шаг по деоккупации вызывает сопротивление врага, а это приводит к потере жизней украинских бойцов, поэтому ВСУ движутся «очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска» для освобождения всей украинской земли с наименьшими потерями.