Генсек НАТО: «Россия может нанести большой ущерб»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал обнадеживающим тот факт, что украинские силы смогли освободить большую часть захваченной Россией территории страны. Reuters сообщает, что заявление Столтенберга прозвучало после приказа министра обороны России Шойгу оставить Херсон.

«Победы и достижения украинских вооруженных сил имеют место благодаря смелости и мужеству украинских солдат, но, конечно, столь же важна поддержка, которую они получают от Великобритании, от союзников и партнеров по НАТО», - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос журналистов об отступлении российских войск из Херсона, Столтенберг сказал, что Россия полностью утратила наступательную инициативу. «Однако мы не должны недооценивать Россию: у них все еще есть возможности, - подчеркнул генсек НАТО. – Мы видели атаки беспилотников, мы видели ракетные атаки. Это говорит о том, что Россия все еще может нанести большой ущерб».