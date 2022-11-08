Согласно данным источников, западные чиновники из оборонных ведомств ставят под сомнение способность Украины полностью выбить российские войска из оккупированных районов, поэтому стабилизация линии фронта в течение зимы, по их мнению, может означать: ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своей цели.

Ни Украина, ни Россия не смогут достичь заявленных целей в войне. Так считают некоторые американские и западные чиновники, и поэтому они рассматривают грядущую зиму, когда боевые действия замедлятся, как момент для начала дипломатических переговоров между сторонами. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет NBC News.

Американский телеканал также напоминает о необъявленном визите советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками. Двое собеседников NBC News, знакомые с ходом встреч, и один украинский чиновник на условиях анонимности сказали, что Салливан поднял вопрос, как закончится российско-украинская война и может ли такой конец включать дипломатическое урегулирование.

В частности украинский собеседник утверждает, что советник Байдена подчеркивал: если Киев открыто выразит приверженность к переговорам, его рычаги влияния будут усилены, а не ослаблены.

В то же время собеседники NBC News в США признают, что посадить Украину и РФ за стол переговоров будет непросто, а обе стороны, вероятно, рассчитывают на замедление темпов боевых действий зимой как на время для перегруппировки и переподготовки своих сил, чтобы быть готовыми к наступлению весной 2023-го.

Среди вероятных посредников в таком переговорном процессе западные и американские источники называют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и вроде бы он дал предварительное согласие.