Армяне помешали турку – стороннику Трампа избраться в Сенат

Кандидат в Сенат США турецкого происхождения, член Республиканской партии Мехмет Оз уступил своему сопернику – демократу Джону Феттерману, сообщает Associated Press. Сам Феттерман уже объявил сторонникам о своей победе.

Армянские СМИ и телеграм-каналы буквально захлебываясь от радости сообщали, что кандидатуру Феттермана активно поддерживал Армянский национальный комитет Америки (АНКА). На сайте комитета говорится, что коалиции во главе с Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), в которую вошли греческие, еврейские, курдские и другие общинные организации США, удалось сорвать избрание политика Мехмета Оза членом Сената США от штата Пенсильвания. «Мы довольны поражением доктора Оза и с нетерпением ждем сотрудничества с Джоном Феттерманом», - сказал Амбарян.

Мехмет Оз ранее заявлял, что поддержит экс-президента Дональда Трампа, если он будет баллотироваться в 2024 году. Трамп же в свою очередь поддержал Оза на праймериз Республиканской партии.