«Мы уже давно знали...»: Байден об уходе России из Херсона

Президент США Джо Байден высказался о заявлении Москвы об уходе из Херсона.

BBC сообщает, по словам Байдена, оно было ожидаемо и свидетельствует о проблемах у России.

«Прежде всего я нахожу любопытным то, что они ждали с этим решением – а мы уже давно знали, что они его примут – до окончания выборов. И это решение – свидетельство того факта, что у них, у российской армии, большие проблемы», - сказал Байден на брифинге в Белом доме.