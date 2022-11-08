Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 02:58

Решение об отводе российских войск на левый, восточный берег Днепра и оставление Херсона – поворотное событие в войне. Кремлю некого, кроме себя, винить в том, что армия вынуждена отступать с территорий, которые уже сорок дней как числятся частью Российской Федерации. Тем самым нынешнее отступление радикально отличается от весеннего отступления с севера Украины или сентябрьского провала на Харьковщине: тогда оставляли чужое, сейчас приходится отдавать то, что уже посчитали своим.

Когда Сергея Суровикина назначили месяц назад командующим Объединенной российской группой войск в Украине, он заявил, что впереди предстоят «непростые решения», и уже тогда высказывалась точка зрения, что имеется в виду уход с большого плацдарма на правом берегу Днепра. Удерживать его становилось все сложнее, прежде всего из-за больших проблем со снабжением, которое приходится осуществлять через Днепр. В то же время группировка, которая на начало осени составляла до 25-30 тысяч человек, требует огромного количества боеприпасов, топлива и продовольствия. Весь плацдарм, вплоть до переправ, простреливается дальнобойными ракетно-артиллерийскими средствами. И хотя на его удержание были брошены отборные части: именно здесь сосредоточены все подразделения воздушно-десантных войск России, – они были обречены на методичное уничтожение. Даже российское командование, не раз доказывавшее свою некомпетентность, не могло пойти на столь очевидно бессмысленную гибель своих солдат. Наверное, можно согласиться с теми, кто утверждает, что оглашение давно принятого решения о сдаче Херсона затягивали до дня промежуточных выборов в Соединенных Штатах, чтобы не делать подарка Джо Байдену, ведь в Кремле теплится небольшая надежда, что при республиканцах помощь Украине сократится или будет испытывать проблемы. Но вот срок подошел, и новость о том, что приходится отступать из единственного областного центра Украины, захваченного за восемь с лишним месяцев войны, да еще объявленного российским, огорошила самых больших сторонников «спецоперации».

Следует напомнить, что последний сколько-нибудь существенный успех российской армии в Украине был очень давно: 2 июля украинские войска оставили Лисичанск, районный центр в Луганской области, в три раза меньший, чем Херсон. С тех пор – одни неприятности, и нынешняя – самая огорчительная. На официальном уровне «непобедимая» российская армия, что переходит к обороне, и река Днепр, дескать, идеальный в этом смысле рубеж. В военном отношении сдача Херсона означает выход украинских войск на позиции, с которых они смогут осуществлять огневой контроль над Крымским перешейком и дорогами, ведущими из Крыма на Мелитополь, то есть снабжающими войска прежде всего на запорожском направлении. Кроме того, русским окончательно следует распрощаться с планами когда-то захватить Одессу, ведь Херсон – ключ к Николаеву, а не взяв Николаев, нельзя подступиться к Одессе. Но в определенном смысле еще важнее символическое и психологическое значение объявленного отступления. Выросший в последнее время едва не в фигуру главного кремлевского идеолога Александр Дугин написал, что Херсон нужно удерживать «любой ценой», поскольку «Херсон – это то, на чем сегодня держится в России власть». А придворный политолог Сергей Марков буквально набрасывается на руководство страны: «Сдача Херсона – это крупнейшее геополитическое поражение России с момента распада СССР. Политические последствия этого огромного поражения будут реально большими. Главная причина этого поражения – отказ от реальной войны и катастрофическое запаздывание в принятии необходимых решений». В головах пропагандистов не укладывается, как можно объяснить себе и населению очередной «жест доброй воли» (так в свое время назвали бегство российского гарнизона с острова Змеиный) и «перегруппировку» (эвфемизм Министерства обороны РФ для бегства из-под Изюма).