Украина выигрывает. Сомнений все меньше наш комментарий
Решение об отводе российских войск на левый, восточный берег Днепра и оставление Херсона – поворотное событие в войне. Кремлю некого, кроме себя, винить в том, что армия вынуждена отступать с территорий, которые уже сорок дней как числятся частью Российской Федерации. Тем самым нынешнее отступление радикально отличается от весеннего отступления с севера Украины или сентябрьского провала на Харьковщине: тогда оставляли чужое, сейчас приходится отдавать то, что уже посчитали своим.
Когда Сергея Суровикина назначили месяц назад командующим Объединенной российской группой войск в Украине, он заявил, что впереди предстоят «непростые решения», и уже тогда высказывалась точка зрения, что имеется в виду уход с большого плацдарма на правом берегу Днепра. Удерживать его становилось все сложнее, прежде всего из-за больших проблем со снабжением, которое приходится осуществлять через Днепр.
В то же время группировка, которая на начало осени составляла до 25-30 тысяч человек, требует огромного количества боеприпасов, топлива и продовольствия. Весь плацдарм, вплоть до переправ, простреливается дальнобойными ракетно-артиллерийскими средствами. И хотя на его удержание были брошены отборные части: именно здесь сосредоточены все подразделения воздушно-десантных войск России, – они были обречены на методичное уничтожение. Даже российское командование, не раз доказывавшее свою некомпетентность, не могло пойти на столь очевидно бессмысленную гибель своих солдат.
Наверное, можно согласиться с теми, кто утверждает, что оглашение давно принятого решения о сдаче Херсона затягивали до дня промежуточных выборов в Соединенных Штатах, чтобы не делать подарка Джо Байдену, ведь в Кремле теплится небольшая надежда, что при республиканцах помощь Украине сократится или будет испытывать проблемы. Но вот срок подошел, и новость о том, что приходится отступать из единственного областного центра Украины, захваченного за восемь с лишним месяцев войны, да еще объявленного российским, огорошила самых больших сторонников «спецоперации».
Следует напомнить, что последний сколько-нибудь существенный успех российской армии в Украине был очень давно: 2 июля украинские войска оставили Лисичанск, районный центр в Луганской области, в три раза меньший, чем Херсон. С тех пор – одни неприятности, и нынешняя – самая огорчительная. На официальном уровне «непобедимая» российская армия, что переходит к обороне, и река Днепр, дескать, идеальный в этом смысле рубеж.
В военном отношении сдача Херсона означает выход украинских войск на позиции, с которых они смогут осуществлять огневой контроль над Крымским перешейком и дорогами, ведущими из Крыма на Мелитополь, то есть снабжающими войска прежде всего на запорожском направлении. Кроме того, русским окончательно следует распрощаться с планами когда-то захватить Одессу, ведь Херсон – ключ к Николаеву, а не взяв Николаев, нельзя подступиться к Одессе.
Но в определенном смысле еще важнее символическое и психологическое значение объявленного отступления. Выросший в последнее время едва не в фигуру главного кремлевского идеолога Александр Дугин написал, что Херсон нужно удерживать «любой ценой», поскольку «Херсон – это то, на чем сегодня держится в России власть». А придворный политолог Сергей Марков буквально набрасывается на руководство страны: «Сдача Херсона – это крупнейшее геополитическое поражение России с момента распада СССР. Политические последствия этого огромного поражения будут реально большими. Главная причина этого поражения – отказ от реальной войны и катастрофическое запаздывание в принятии необходимых решений». В головах пропагандистов не укладывается, как можно объяснить себе и населению очередной «жест доброй воли» (так в свое время назвали бегство российского гарнизона с острова Змеиный) и «перегруппировку» (эвфемизм Министерства обороны РФ для бегства из-под Изюма).
Все смешнее выглядят попытки рассказывать россиянам, что на украинских фронтах «все идет по плану». Разве что по плану украинского Генерального штаба.
Российские войска все еще находятся на правом берегу Днепра, и Херсон еще под их контролем. По сообщениям с мест, отступающие взрывают, все что могут, всюду осуществляют минирование. Очевидно, что в момент отхода на другой берег они становятся особенно уязвимыми для ударов украинской артиллерии, и будут предприниматься все шаги, чтобы уменьшить потери. Украинская сторона также пытается удержать разумный баланс перед стремлением нанести бегущему врагу максимальный урон и не заплатить за эту чрезмерную цену.
Одновременно следует опасаться того, что Суровикин, в попытке исправить негативное впечатление от «непростого решения», постарается ударить побольнее в другом месте. Например, осуществить еще один показательный массированный ракетно-дроновый обстрел Украины, как месяц назад, когда он только приступил к своим обязанностям.
Кровавая и беспощадная война продолжается. Сомнений в том, чья берет, становится все меньше.