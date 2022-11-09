США отказались поставлять в Украину передовые беспилотники

Администрация Байдена отказалась поставлять в Украину передовые беспилотники Grey Eagle MQ-1C, сообщают зарубежные СМИ.

Вашингтон опасается эскалации конфликта - такое решение могло бы свидетельствовать о том, что США передают Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары по российской территории.

Кроме того, Вашингтон опасается неумелого использования таких дронов - их могут перехватить, а затем получить технологии изготовления.