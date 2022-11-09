Главы МИД стран Организации тюркских государств встретились в Узбекистане

Министры иностранных дел стран - участниц Организации тюркских государств встретились в Самарканде. Они рассмотрят пакет документов, которые планируется подписать в ходе первого саммита стран ОТГ 11 ноября там же, в Самарканде. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, пишут российские СМИ.

"Символично, что первый саммит стран - членов ОТГ пройдет в Самарканде, который играет огромную роль в тюркской цивилизации. Главным событием саммита станет подписание подготовленного к нему пакета документов, которые будут определять развитие ОТГ на период 2022-2026 годов. В повестке нашего заседания (глав МИД – ред.) - обсуждение поправок и дополнений в эти документы, которые предложили эксперты", - сказал высокопоставленный дипломат. По его мнению, в этих документах отражены подходы к взаимодействию по перспективным направлениям сотрудничества стран ОТГ.

"Складывающаяся в Евразии новая геоэкономическая ситуация открывает перед нами весьма благоприятные условия для превращения нашего региона, соединяющего стратегические коридоры Евразии, в мощное транспортно-логистическое звено глобальной производственно-сбытовой цепочки", - добавил Владимир Норов. Для этого, по его мнению, необходимо создать единое транспортное пространство, которое прочно свяжет сухопутные и морские границы стран ОТГ с мировыми рынками.

Ожидается, что на саммите 11 ноября утвердят стратегию содействия торговле, а также примут решения о создании инвестиционного фонда с первоначальным капиталом до 500 млн долларов, которые в равных долях внесут государства организации, а также Банк развития ОТГ.