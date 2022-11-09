Генштаб США: 100 тысяч российских солдат убиты и ранены в Украине

Россия потеряла, по предварительным оценкам, больше 100 тыс. солдат убитыми и ранеными в Украине. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США и генерал Марк Милли, пишет Reuters.

Генерал заявил, что переговоры между Москвой и Киевом теоретически возможны. «Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, пользуйтесь этим моментом», - сказал Марк Милли.

По словам высокопоставленного военного, первоначальные данные разведки свидетельствуют о том, что Россия завершает вывод войск из Херсона. Но он предупредил, что это может занять некоторое время. «Им понадобится не один или два дня, им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы отвести эти силы к югу от этой реки», - сказал Милли, по оценкам которого, к северу от Днепра в этом районе сейчас насчитывается от 20 до 30 тысяч российских военнослужащих.

Милли сказал, что в результате конфликта на данный момент от 15 до 30 млн украинцев стали беженцами. Еще около 40 тысяч мирных жителей страны, по его оценкам, были убиты. «Более 100 тысяч российских солдат были убиты и ранены. То же самое, вероятно, относится к украинской стороне. Много человеческих страданий», - заявил генерал.