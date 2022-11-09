Алиев принял президента Европейских олимпийских комитетов ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял президента Европейских олимпийских комитетов и президента Олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса, об этом сообщает пресс-служба президента главы государства.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
Капралос вручил Алиеву памятный подарок по случаю 30-летнего юбилея Национального олимпийского комитета Азербайджана.
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