Эрдоган прокомментировал решение России по Херсону

Решение об отводе российских войск из Херсона является правильным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.

«Решение России по Херсону - положительное решение, важное решение. Я не знаю, будет или не будет Россия участвовать в саммите G20. Если будет, то у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с Россией. Надеемся, что добьемся успеха в посредничестве», - сказал турецкий лидер.

Глава Турции отметил, что у него сложились доверительные отношения с российским президентом Владимиром Путиным, без этого невозможно было бы возобновление участия России в «продуктовой сделке».