Эрдоган об Армении: Мы стараемся дружить, а не наживать врагов

Если Армения будет улучшать отношения с Азербайджаном, то отношения Еревана с Анкарой будут также положительно развиваться, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога перед визитом в Узбекистан, сообщает агентство «Анадолу».

«На переговорах с Арменией в Праге мы очень четко заявили: Если вы будете развивать отношения с Азербайджаном в положительном ключе, наши отношения с Арменией также будут развиваться в положительном направлении. Мы очень четко им об этом заявили как в узком кругу, так и на встрече делегаций. Пока, конечно, я не могу сказать, что этот этап уже пройден. Потому что армянская диаспора постоянно работает и во Франции, и в США, что негативно влияет на этот процесс (улучшения отношений). Кто повернет негативную работу этих диаспор в позитивное русло? Несомненно, этим должно заниматься руководство Армении. Если они смогут этого добиться, наша точка зрения также изменится в положительную сторону. В связи с этим мы стараемся дружить, а не наживать врагов», - сказал Эрдоган.