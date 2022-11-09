В мероприятии принимают участие делегации Хорватии, Азербайджана, Сербии, Черногории, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Португалии и других стран. Нашу страну на международной конференции представляют заведующая сектором охраны здоровья женщин, матерей, детей и подростков Министерства здравоохранения Айнура Зейналова, специалист по развитию ребенка в период раннего детства представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Елена Исрафилова и консультант отдела организации охраны здоровья матери и ребенка департамента организации медицинской деятельности TƏBIB Шабнам Шахгалдиева. Эксперт министерства приняла участие в панельной дискуссии, состоявшейся в рамках международной конференции.