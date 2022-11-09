Путин не поедет на саммит G20. Его заменит Лавров
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20 на Бали. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", - сказал пресс-секретарь.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя индонезийского правительства сообщило, что Владимир Путин может принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне в онлайн-режиме.
Саммит "Большой двадцатки" состоится на Бали 15-16 ноября.