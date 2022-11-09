ВСУ получили переносные системы для разминирования

Украина получила от Швеции переносную систему для разминирования Minröjningsorm. Об этом сообщает аналитик War Noir в Twitter.

Система отличается мобильностью и позволяет "пробивать" коридор длиной до 100 метров и шириной до 5 метров. Военные устанавливают пусковую установку и направляют ее на участок земли. После чего запускают канат, наполненный взрывчаткой. После приземления канал взрывается, разминируя участок длиной около 100 метров и шириной 2,5-5 метров. Для правильного разворачивания каната со взрывчаткой используется парашют.

По сообщениям ВСУ, Россия массово минирует украинские территории на линии фронта. Для разминирования у Украины есть самоходные УР-77, которые также известны как "Змей Горыныч", американские системы M58 MICLIC. Теперь к ним присоединилась система Minröjningsorm.