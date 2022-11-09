Чавушоглу: В Нахчыванский протокол внесут изменения

«Документ «Видение турецкого мира на период до 2040 года», принятый на саммите в Стамбуле, стал важным шагом в долгосрочной перспективе, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, выступая на подготовительном заседании Организации турецких государств в Ташкенте.

«Завершение работы над стратегическим документом, который представляет собой первое пятилетнее руководство по реализации, было одним из приоритетов нашего министерства. Наш общий долг - обеспечить их выполнение. Такая конъюнктура открывает и перед нами возможности. История корректирует свой ход. Азия снова выходит на первый план. Крайне важно, чтобы мы развивали связи и транспортные коридоры. Эта цель является важным элементом как документа концепции, так и документа стратегии. Радует документ о стратегии содействия торговле, соглашение об упрощенном таможенном коридоре и международных комбинированных грузовых перевозках, которые будут приняты завтра».

Подчеркнув, что Турция придает большое значение трехстороннему процессу с Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном и будет продолжать это делать, Чавушоглу заявил, что институциональная трансформация Тюркского совета в Организацию тюркских государств требует дальновидных шагов.

«С принятием нашими лидерами протокола об изменениях в Нахчыванском соглашении организации формирование правовой базы будет завершено. Также была проведена работа в связи со статьей касательно того, какие государства могут быть наблюдателями в Организации тюркских государств», - сказал он.

Отметим, что соглашение «О создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств» было подписано 3 октября 2009 года в Нахчыване во время IX саммита глав государств тюркоязычных стран.

Соглашение определяет структуру организации, ее цели и задачи.