Байден отреагировал на решение Путина

Президент США Джо Байден заявил, что осведомлен о решении российского коллеги Владимира Путина не посещать саммит G20 и намерен обсуждать ситуацию вокруг Украины с другими лидерами. Главу Белого дома цитируют российские СМИ.

«Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги», - сказал Байден.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» (G20) представит министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин не поедет на мероприятие.