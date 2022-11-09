В Иране задержали оппозиционную журналистку

Иранские силы безопасности задержали журналистку оппозиционного телеканала Iran International Эльхам Афкари. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, ее обвинили в "клевете в адрес государственной системы Исламской Республики Иран (ИРИ – ред.) и в подстрекательстве молодых людей к организации беспорядков".

По словам источников, правоохранители наблюдали за подозреваемой на протяжении последних нескольких лет и пришли к выводу, что журналистка "находилась в постоянном контакте с контрреволюционными агентами и стала одним из главных организаторов беспорядков на территории Ирана".

Эльхам Афкари задержали при попытке пересечь границу. Как утверждают правоохранители, она планировала выехать в соседнюю с Ираном страну, встретиться там с "представителем недружественного государства", а затем попросить политического убежища.