МВД обещает предотвратить незаконную акцию в Баку

Группа лиц обратилась в Исполнительную власть города Баку для получения разрешения для проведения акции на территории столицы, но получила отказ, тем не менее организаторы настаивают на проведении акции, сообщили в МВД Азербайджана.

«Если проведение акции считается нецелесообразным, то согласие на ее проведение не дано. Поэтому попытка акции, не согласованной с Исполнительной властью, будет пресечена», - сказал начальник отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов.

«Если эти люди попытаются провести несогласованную акцию 11 ноября, она будет предотвращена, а организаторы понесут ответственность за любое противоправное действие, совершенное во время акции».