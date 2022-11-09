Всего было прооперировано 40 детей, 4 взрослых. Возрастной диапазон прооперированных детей колеблется от 2 до 18 лет. Донорами костного мозга стали родные братья и сестры пациентов. Хирургические операции проводились в отделении талассемии Национального центра гематологии и трансфузиологии (Центр талассемии) при TƏBİB.

С апреля 2020 года по сегодняшний день Государственным агентством обязательного медицинского страхования в рамках «Государственной программы по борьбе с талассемией на 2015-2020 годы» обеспечено проведение операций по трансплантации костного мозга 44 пациентам. 38 из них были больны бета-талассемией, у 6 диагностировали острый миелобластный лейкоз, лимфому Ходжкина, множественную миелому, серповидно-клеточную анемию и апластическую анемию.

Талассемия - наследственное заболевание крови. Заболевание связано с нарушением синтеза гемоглобина в эритроцитах. Так, при злокачественных гематологических заболеваниях костный мозг, создающий клетки крови, теряет свою нормальную функцию, вызывая ряд проблем в процессе клеточного образования. Трансплантация костного мозга играет важную роль в лечении этих заболеваний. Во время операции пациенту трансплантируют здоровые стволовые клетки, что позволяет возобновить процесс кроветворения. При таком методе лечения у пациентов есть шанс полностью излечиться от наследственных и злокачественных гематологических заболеваний.

Трансплантированные стволовые клетки инициируют новую активность костного мозга примерно через 3 недели. В этот период больному назначают курс лечения, содержащий препараты крови (эритроциты, тромбоцитарные массы, свежезамороженную плазму), а также антибактериальные, противовирусные и противогрибковые средства.

После операции во многих случаях лимфоциты донора воспринимаются органами и тканями реципиента как инородные частицы, и лимфоциты реципиента пытаются их элиминировать. В это время для предотвращения побочных эффектов до и после трансплантации пациенту назначают препараты, воздействующие на иммунную систему.

Отметим, что расходы на операции по трансплантации костного мозга, обеспечение пациентов препаратами, применяемыми до и после операции (включая химиотерапию), а также предоперационные лабораторные исследования, согласно «Государственной программе по борьбе с талассемией на 2015-2020 годы», покрываются Агентством.

Добавим, что если носителем талассемии является только один из родителей, то вероятность заболевания ребенка талассемией равна нулю. Если носителями талассемии являются оба родителя, их ребенок имеет 25-процентный шанс родиться полностью здоровым, 25-процентный шанс - больным талассемией, 50-процентный шанс – носителем талассемии.

Важно помнить, что у больных талассемией практически отсутствуют специфические жалобы. Часто они узнают о том, что являются носителями талассемии, случайно, при обследовании по поводу другой проблемы, по результатам анализа крови.