STEAM Azerbaijan Festival 2020: инновационный подход к решению проблем глазами молодежи

13:05

В декабре в Баку пройдет Второй STEAM Azerbaijan Festival. О тот, чем удивит фестиваль в этом году, чем он будет отличаться от прошлогоднего, и какое влияние он окажет на развитие азербайджанской молодежи, рассказал в интервью haqqın.az руководитель проекта STEAM в Азербайджане Играр Назаров.

- В декабре состоится второй STEAM Azerbaijan Festival. Расскажите, чем удивит фестиваль в этом году? - STEAM Azerbaijan Festival (SAF) был организован в 2021 году в Азербайджане впервые на уровне нашей страны. В отличие от прошлого года, в этом году фестиваль организован на международном уровне и кардинально отличается от SAF 2021 по содержанию. STEAM Azerbaijan Festival 2022 пройдет в формате соревнования по 10 номинациям, а также в формате выставки инновационных проектов по 1 номинации. На SAF-2022 были добавлены новые категории. Для групп средних и старших классов это категории на тему робототехника, а для участников из начальных классов – это категории «Мир воображения» и «Робокиды». Также для школьников была добавлена номинация «Mechatronika», а для старшеклассников и студентов - «Хакатон». Необходимо также подчеркнуть, что, в отличие от SAF-2021, SAF-2022 будет открыт для участников всех возрастных категорий – не только на уровне общего образования, но и на уровне высшего образования. Можно с уверенностью утверждать, что SAF-2022 удивит участников разных возрастных групп интересной и веселой соревновательной атмосферой, разнообразной программой и новыми знакомствами.

- Какую пользу принесет данный фестиваль азербайджанской молодежи? - Однозначно этот фестиваль не просто интересный, но и очень полезный, так как он позволит учащимся увеличить свои знания об инновационных технологиях и усовершенствовать свои навыки за счет их применения на более высоком уровне. Также проведение данного фестиваля будет способствовать продвижению Азербайджана на международный уровень в направлении науки и инноваций и поможет создать новую базу талантливых учащихся и преподавателей. Наряду с этим, организация подобных мероприятий играет важную роль в воспитании молодых людей с новым предпринимательским мышлением, которые смогут работать в команде. Принимая во внимание международный статус конкурса в этом году, мы можем также отметить, что это позволит молодежи познакомиться и обменяться опытом с другими странами в данной сфере. - Кто может принять участие в SAF и каковы ваши ожидания от азербайджанских учеников? - В SAF-2022 могут принять участие как отечественные, так и иностранные команды на уровне начального, среднего и высшего образования в соответствии с правилами категории. Надеемся, что азербайджанские учащиеся проявят энтузиазм и решимость для победы. Также что данный фестиваль станет для них отправной точкой для участия и победы в международных конкурсах в данной сфере и в дальнейшем, благодаря приобретенным знаниям и навыкам из них вырастут талантливые, молодые стартаповцы и предприниматели, которые будут способствовать развитию экономики своей страны.