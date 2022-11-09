Иран разработал собственную гиперзвуковую ракету

Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету собственного производства. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амирали Хаджизаде, сообщает Tasnim.

«Эта новая ракета пройдет через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей», — сказал высокопоставленный военный.

Он подчеркнул, что разработанная ракета сможет уничтожать противоракетные системы противника. Разработка таких вооружений стала для Ирана большим шагом в ракетном производстве, сказал Амирали Хаджизаде.