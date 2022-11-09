Украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снигиревка в Николаевской области. "Снигиревка - это Украина", - говорится в сообщении в телеграм-канале Вооруженных сил Украины, которое сопровождалось кадрами, на которых видно, что в городе подняли украинский флаг.

Новость о возвращении Снигиревки под контроль Украины подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовавший в своем телеграм-канале эмодзи с птицей.

Переход Снигиревки под контроль украинских военных важен, поскольку открывает для ВСУ возможность продвижения в сторону Херсона, отмечает BBC.

Снигиревка находится в Николаевской области примерно в 50 км от Херсона. В августе, после того как город и еще несколько населенных пунктов в регионе перешли под контроль российских военных, эту территорию административно "присоединили" к Херсонской области, чтобы потом оформить аннексию Россией.