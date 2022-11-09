Business Standard: Индия поставит гаубицы Армении
Индия поставит Армении 155-миллиметровые буксируемые гаубицы ATAGS собственного производства, пишет издание The Hindu.
По информации издания, заказ получила частная компания Kalyani Strategic Systems Ltd, являющаяся дочерним предприятием компании Bharat Forge Ltd.
Отмечается, что поставка гаубиц будет осуществляться в рамках индийской госпрограммы «Атаманирбхар Бхарат» в соответствии со стремлением Индии продвигать импорт передовых военных платформ собственного производства.
The Hindu не называет прямо название страны-заказчика, однако, по данным Business Standard, речь идет именно об Армении.