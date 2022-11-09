Отдел информации 13:45

Выступая на праздновании Дня Победы в Шуше, президент Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что открытие Зангезурского коридора неизбежно и что Армения обязалась сделать это еще два года назад. Заявление главы государства вновь подтвердило, что одним из главных условий достижения мира между Баку и Ереваном является открытие Зангезурского коридора. Президент Ильхам Алиев дал ясно понять, что если Армения продолжит и дальше уклоняться от выполнения своих обязательств, будущее мирных переговоров будет выглядеть весьма и весьма туманным.

Как известно, Ереван обосновывает свое нежелание выполнять пункт трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, предусматривающий свободное передвижение между Азербайджаном и Нахчываном, по той причине, что в нем отсутствует слово «коридор». Руководство Армении пока не ответило на месседж Ильхама Алиева, символично прозвучавший именно из Шуши. Косвенным ответом можно считать реакцию Эдуарда Агаджаняна, председателя парламентской Комиссии по внешним связям и члена команды Пашиняна. «Армения никогда не брала на себя подобного обязательства, речь шла только о разблокировке дорог, - подчеркнул Агаджанян, подтверждая позицию официального Еревана, в соответствии с которой для Армении открытие Зангезурского коридора является «красной чертой». - Наша позиция по этому вопросу никогда не менялась и не изменится». Как известно, Иран также выступает решительно против открытия Зангезурского коридора, утверждая, что выполнение этого требования Азербайджана приведет к закрытию сухопутной границы Ирана с Арменией.

Истинные же причины позиции Тегерана раскрывает сербский политолог Никола Микович в своей статье, опубликованной на сайте EURACTIV.com. По мнению автора, Иран не хочет открытия сухопутной границы между Турцией и Азербайджаном, поскольку видит в этом реальную угрозу своим геополитическим интересам. По словам Миковича, проведенные Ираном в прошлом месяце приграничные военные учения, в ходе которых отрабатывалась переброска танков и тяжелой техники на азербайджанский берег реки Араз, были, по сути, предупреждением официальному Баку отказаться от планов, связанных с открытием Зангезурского коридора. Задаваясь вопросом, почему Иран так явно обеспокоен перспективой мирного соглашения и, соответственно, окончанием более чем тридцатилетнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, Никола Микович пишет: «В рамках достигнутого в 2020 году при посредничестве России Соглашения о прекращении огня, фактически положившего конец 44-дневной войне, Армения согласилась на строительство транспортного сообщения между западным Азербайджаном и его Нахчыванским эксклавом, окруженным территориями Армении и Ирана, и имеющим небольшую по протяженности границу с Турцией. Данный пункт предусматривает гарантии беспрепятственного перемещения граждан, транспортных средств и товаров между двумя азербайджанскими регионами.

Было также оговорено, что контроль над транспортным сообщением вдоль этого коридора будет гарантировать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, что стало одной из причин, по которой даже через два года после завершения 44-дневной войны транзитное сообщение продолжает оставаться предметом разногласий. Армения опасается, что коридор в Нахчыван может негативно отразиться на ее суверенитете, а также ослабить ее границу с Ираном». По словам политолога, Азербайджан, как сторона, победившая в 44-дневной войне, настаивает на полной реализации Московского Соглашения и требует, чтобы Армения построила вдоль своей границы с Ираном автомобильные и железнодорожные пути без паспортного и таможенного контроля. Чему решительно противится Иран, понимающий, что Нахчыванский коридор соединит Азербайджан не только с его эксклавом, но и с Турцией – ближайшим союзником Баку и региональным соперником Тегерана. «Действительно, если коридор в Нахчыван будет построен, это даст Турции новый сухопутный путь на Южный Кавказ, который турецкое руководство, вероятно, использует для усиления присутствия в богатом энергоносителями регионе, - пишет сербский аналитик. – К тому же Турция получит более короткий и быстрый путь к рынкам Центральной Азии. Обретение транспортного плацдарма для реализации ряда амбициозных целей однозначно станет крупной геополитической победой Анкары».