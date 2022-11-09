МИД Ирана пригрозил Германии

Иран пригрозил ответными мерами Германии, если она введет санкции против Тегерана. Об этом глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан написал в своем Twitter-аккаунте.

«Провокационная, интервенционистская и недипломатичная позиция не свидетельствует об утонченности и мудрости. Подрыв старых связей возымеет долгосрочные последствия. Германия может выбрать взаимодействие ради решения общих проблем или конфронтацию. Наш ответ будет соразмерным и твердым», - написал он, адресовав сообщение министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе заявила, что в Европейском союзе ведутся переговоры о новых санкциях для Ирана за подавление протестов внутри страны.