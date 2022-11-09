В России войну в Украине назвали «гуманитарной миссией»

«Спецоперация» — это «гуманитарная миссия» России в Украине, а военные действия лишь средство достижения основной цели — защиты граждан Донбасса. Так сказал зампред Совета Федерации Константин Косачев.

«Изначальная цель наших действий в Украине — гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия — это инструмент, это средство. А цель — защитить людей, которые до этого искали защиту во всех возможных местах, включая коллективный Запад», — сказал российский сенатор российским СМИ.

По словам Косачева, якобы цели России неправильно интерпретируют на Западе. «Это не спор между государствами, что это не военная операция, которая преследует цель военного поражения противника, а что это операция, которая преследует цель защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде», - констатировал он.